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Стала відома причина масштабного збою «Київстару» – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стала відома причина масштабного збою «Київстару» – ЗМІ
Не працюють офіційний сайт та мобільний застосунок «Київстар»
фото з відкритих джерел

Причину збою назвали джерела в компанії

Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомло видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Пресслужба Мінцифри повідомила, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок технічного збою». У повідомленні також йдеться, що після вирішення поточної проблеми планується обговорення з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв’язком.

Компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги «національний роумінг». Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.

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Теги: Київстар мобільні оператори хакер

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