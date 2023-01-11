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Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність

Олександра Садова
glavcom.ua
Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність
фото з відкритих джерел

Ціна в 25 тисяч гривень нефіксована і може зрости

В Україні монету в 10 копійок продають за 25 тисяч гривень. Вона була випущена в 1992 році з «нерідного» матеріалу: замість стандартної низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню – з томпаку на основі міді. Оголошення розміщено на спеціалізованому ресурсі Violity.

Як зазначається, монета не зазнавала реставрації. На фото видно, що вона має почорніння та подряпини.

Продається монета за правилами аукціону. Це означає, що ціна в 25 тисяч гривень нефіксована і може зрости. Закінчення торгів заплановано на вечір 14 січня.

Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність фото 1
Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність фото 2
Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність фото 3

Томпак – різновид латуні з вмістом міді 88—97 % і цинку до 10 %. Має високу пластичність, антикорозійні й антифрикційні властивості. Сплави міді зі вмістом цинку 10—20 % називають напівтомпаками.

Нагадаємо, сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу. На міжнародний конкурс «Монета року 2023» надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році. 

Раніше повідомлялося, що 22 листопада Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень.

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Теги: монета гроші аукціон

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