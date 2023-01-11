Українські 10 копійок продаються за 25 тис. грн: у чому унікальність

Ціна в 25 тисяч гривень нефіксована і може зрости

В Україні монету в 10 копійок продають за 25 тисяч гривень. Вона була випущена в 1992 році з «нерідного» матеріалу: замість стандартної низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню – з томпаку на основі міді. Оголошення розміщено на спеціалізованому ресурсі Violity.

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Як зазначається, монета не зазнавала реставрації. На фото видно, що вона має почорніння та подряпини.

Продається монета за правилами аукціону. Це означає, що ціна в 25 тисяч гривень нефіксована і може зрости. Закінчення торгів заплановано на вечір 14 січня.

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Томпак – різновид латуні з вмістом міді 88—97 % і цинку до 10 %. Має високу пластичність, антикорозійні й антифрикційні властивості. Сплави міді зі вмістом цинку 10—20 % називають напівтомпаками.

Нагадаємо, сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу. На міжнародний конкурс «Монета року 2023» надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що 22 листопада Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень.