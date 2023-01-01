Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк оновлює банкноти: які купюри вилучать із обігу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нацбанк оновлює банкноти: які купюри вилучать із обігу
Заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян
фото з відкритих джерел

Поступово банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні гроші нового зразка

Із 1 січня 2023 року Нацбанк почав оновлювати грошові знаки – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років будуть поступово вилучати з обігу. Про це повідомив Національний банк.

Замість старих купюр в обіг надійдуть оновлені гроші: 

  • монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

До того часу, поки банкноти старого зразка будуть в обігу, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами, їх не треба спеціально обмінювати.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?

Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. 

Для НБУ важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

Як відбуватиметься поступова заміна?

Із початку 2023 року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації.

Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. 

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Нагадаємо, Нацбанк уведе в обіг нові 100-гривневі банкноти. Купюри будуть із підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Раніше повідомлялося, що в умовах довготривалого відключення електроенергії буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі – НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту.

До слова, Нацбанк спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2023 році. У наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні.

Окрім того, Національний банк пом’якшив валютні обмеження

Зауважимо, нещодавно в Україні запрацював банкоматний роумінг: як ним скористатися. Тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Усі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів.

Читайте також: Нові податки та пенсії: що зміниться для українців із 1 січня
Теги: гривня НБУ Нацбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Нацбанк оновлює банкноти: які купюри вилучать із обігу
Нацбанк оновлює банкноти: які купюри вилучать із обігу
Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців
Рахунок пішов на трильйони: скільки Україна витратила на війну за 10 місяців
Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році
Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
49K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
33K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
29K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
17K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Сьогодні, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Сьогодні, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Сьогодні, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Сьогодні, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Сьогодні, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Сьогодні, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту