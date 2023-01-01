Нацбанк оновлює банкноти: які купюри вилучать із обігу

Заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян

Поступово банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні гроші нового зразка

Із 1 січня 2023 року Нацбанк почав оновлювати грошові знаки – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років будуть поступово вилучати з обігу. Про це повідомив Національний банк.

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Замість старих купюр в обіг надійдуть оновлені гроші:

монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

До того часу, поки банкноти старого зразка будуть в обігу, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами, їх не треба спеціально обмінювати.

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Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?

Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

Для НБУ важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

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Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

Як відбуватиметься поступова заміна?

Із початку 2023 року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації.

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Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Нагадаємо, Нацбанк уведе в обіг нові 100-гривневі банкноти. Купюри будуть із підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Раніше повідомлялося, що в умовах довготривалого відключення електроенергії буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі – НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту.

До слова, Нацбанк спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2023 році. У наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні.

Окрім того, Національний банк пом’якшив валютні обмеження.

Зауважимо, нещодавно в Україні запрацював банкоматний роумінг: як ним скористатися. Тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Усі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів.