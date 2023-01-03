Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу

До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет

Конкурс на кращі монети щороку проводить нумізматичне видання World Coin News

Сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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На міжнародний конкурс "Монета року 2023" надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році.

В НБУ додали, що тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній із 10 номінацій.

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До рейтингу потрапили наступні українські монети:

Монета «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення».

Монета «25 років Конституції України» (срібло, номінал 10 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про сучасну подію».

Також монета «До 30-річчя незалежності України» (золото, номінал 250 гривень) претендує на звання «Найкраща золота монета».

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Монети «Спадок» (срібло, номінал 10 гривень) та «До 30-річчя незалежності України» (срібло, номінал 10 гривень) представлені у номінації «Найкраща срібна монета».

Монета «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найхудожніша монета».

Та монета «Василь Сліпак» (нейзильбер, номінал 2 гривні) претендує на звання «Найбільш надихаюча монета».

Конкурс щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Нагадаємо, 22 листопада, Національний банк України ввів в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень.