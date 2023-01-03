Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу
Конкурс на кращі монети щороку проводить нумізматичне видання World Coin News
Сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
На міжнародний конкурс "Монета року 2023" надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році.
В НБУ додали, що тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній із 10 номінацій.
До рейтингу потрапили наступні українські монети:
Монета «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення».
Монета «25 років Конституції України» (срібло, номінал 10 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про сучасну подію».
Також монета «До 30-річчя незалежності України» (золото, номінал 250 гривень) претендує на звання «Найкраща золота монета».
Монети «Спадок» (срібло, номінал 10 гривень) та «До 30-річчя незалежності України» (срібло, номінал 10 гривень) представлені у номінації «Найкраща срібна монета».
Монета «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найхудожніша монета».
Та монета «Василь Сліпак» (нейзильбер, номінал 2 гривні) претендує на звання «Найбільш надихаюча монета».
Конкурс щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.
Нагадаємо, 22 листопада, Національний банк України ввів в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень.
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