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Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
фото ілюстративне

Конкурс на кращі монети щороку проводить нумізматичне видання World Coin News 

Сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

На міжнародний конкурс "Монета року 2023" надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році. 

В НБУ додали, що тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній із 10 номінацій. 

До рейтингу потрапили наступні українські монети:

Монета «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 1

Монета «25 років Конституції України» (срібло, номінал 10 гривень) представлена у номінації «Найкраща монета про сучасну подію».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 2

Також монета «До 30-річчя незалежності України» (золото, номінал 250 гривень) претендує на звання «Найкраща золота монета».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 3

Монети «Спадок» (срібло, номінал 10 гривень) та «До 30-річчя незалежності України» (срібло, номінал 10 гривень) представлені у номінації «Найкраща срібна монета».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 4
Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 5

Монета «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень) представлена у номінації «Найхудожніша монета».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 6

Та монета «Василь Сліпак» (нейзильбер, номінал 2 гривні) претендує на звання «Найбільш надихаюча монета».

Українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу фото 7

Конкурс щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Нагадаємо, 22 листопада, Національний банк України ввів в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень. 

Теги: золото монета Василь Сліпак конкурс Національний банк

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