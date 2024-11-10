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ВАКС відмовив у закритті справи «Роттердам+», попри повну відсутність складу злочину – адвокат

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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ВАКС відмовив у закритті справи «Роттердам+», попри повну відсутність складу злочину – адвокат
ВАКС відмовив у закритті справи «Роттердам+»
фото з відкритих джерел

В перспективу цієї справи не вірять навіть самі антикорупційні органи та антикорупційний суд

Адвокат сторони захисту Артем Трекке заявив, що не бачить в цьому рішенні жодних проблем з огляду на повну відсутність складу та події злочину в діях підзахисних, відсутність збитків та сплив граничних термінів досудового розслідування. Про це повідомляє видання Апостроф з посиланням на коментар адвоката.

Він нагадав, що саме ВАКС, включаючи його апеляційну палату та два різних прокурори САП вже ухвалювали рішення, якими залишили чинною постанову прокурора про закриття цієї справи. Це, на його думку, означає, що в перспективу цієї справи не вірять навіть самі антикорупційні органи та антикорупційний суд.

Дана справа була вже повністю виграна захистом в першій і апеляційній інстанції ВАКС і почалась знову по тих же самих обставинах з застосуванням непроцесуальних рішень і порушення базових міжнародних принципів та стандартів кримінальної юстиції, стверджує адвокат.

За словами адвоката, ця штучна реанімація справи відбулася в той момент, коли через активну фазу бомбардування обʼєктів енергетики всі ресурси і увага енергетиків були спрямовані на екстрене відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, чим скористалися ініціатори «абсолютно безпідставної справи «Роттердам+» та її заінтересанти».

Як повідомлялось раніше, розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність потерпілих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз, у тому числі державних та міжнародних.

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Теги: прокуратура САП Роттердам+

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Особисті фінанси

ВАКС відмовив у закритті справи «Роттердам+», попри повну відсутність складу злочину – адвокат
ВАКС відмовив у закритті справи «Роттердам+», попри повну відсутність складу злочину – адвокат
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