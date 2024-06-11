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Формула «Роттердам+» була визнана законною, а її методика – економічно обґрунтованою, – адвокати

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Формула «Роттердам+» була визнана законною, а її методика – економічно обґрунтованою, – адвокати
Розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років – з березня 2017 року
колаж: zn.ua

Британські юристи, за свідченням українських адвокатів, зазначають, що ціна «Роттердам+» є абсолютно правильною та економічно виправданою

Постанова про затвердження методики визначення прогнозної оптової ціни електроенергії відомої як «Роттердам+» визнана судами всіх рівнів законною, а саме методика – економічно обґрунтованою. Про це йдеться у статті засновника та голови АО «Назар Кульчицький та партнери» Назара Кульчицького та адвоката цього об’єднання Маркіяна Бема у спеціалізованому виданні «Юридична практика».

«НКРЕКП розробила та затвердила методику визначення ціни вугілля, яке використовується для виробітку електричної енергії, на рівні імпортного паритету. Таким чином ціна формувалась з двох складових: ціни тони вугілля у порту Роттердам та вартості доставки в Україну. Формула передбачала максимальне врахування інтересів всіх учасників ринку. Розрахунок ціни став прозорими та без втручання регулюючих органів», – зазначають адвокати.

Законність прийняття формули та економічну обґрунтованість методики підтверджено шістьма позитивними висновками і звітами від трьох державних науково-дослідних установ та трьох представників міжнародних експертів. За твердженням адвокатів, до такого ж висновку прийшли відомі британські юристи лорд Кен Макдональд та Тім Джеймс-Меттьюз, висновок яких також опубліковано у спеціалізованому виданні «Юридична практика». 

На їх думку претензії щодо процесу прийняття формулу, вибору методики не мають достатньої аргументації та доказів. Британські юристи, за свідченням українських адвокатів, зазначають, що ціна «Роттердам+» є абсолютно правильною та економічно виправданою. Згідно з їх висновком, якби звинувачення проти посадових осіб могли бути розглянуті в Англії та Уельсі, не було б реальної перспективи кримінального переслідування і суд в Англії та Уельсі, швидше за все, вважатиме звинувачення, висунуті НАБУ/САП, фундаментально хибними.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування. Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, у тому числі в апеляційній інстанції.

Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило у законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.

Теги: прокуратура НКРЕКП вугілля розслідування Роттердам+

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