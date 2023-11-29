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Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ
В жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+»
фото з відкритих джерел

Розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 6 років

Справа «Роттердам+» остаточно закрита судом через сплив строків досудового розслідування, заявив голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін в ефірі «Радіо NV»

«Все, справу закрито. Крім цього, все закрито, і відновити це… я, чесно кажучи, не уявляю, як це зробити», – зазначив голова ЦПК.

В жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+», повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Причиною стало закінчення всіх максимально можливих сроків для проведення досудового розслідування.

«Дивіться, я завжди оптиміст, але в цьому кейсі місця для мого оптимізму найменше, ніж в усіх попередніх. Я так скажу», – додав Віталій Шабунін.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування. Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції.

Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.

Теги: розслідування Віталій Шабунін Антикорупційний суд вугілля

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