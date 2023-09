У Роттердамі сталася стрілянина в університеті: є жертви

У четвер, 28 вересня, озброєний чоловік вчинив стрілянину в університетській лікарні в Роттердамі, результатом чого стало загибель 46-річного викладача. Перед цим він відкрив вогонь у будинку своєї сусідки, внаслідок чого загинула 39-річна жінка, а її 14-річна дочка отримала серйозні поранення. Попри зусилля медиків, дівчинка померла через кілька годин. Цю інформацію оприлюднив портал NOS.

Також зазначається, що стрілок влаштував підпали в будинку своєї сусідки та в медичному центрі Erasmus при Роттердамському університеті, використовуючи коктейлі Молотова. Це призвело до пожежі в житловому будинку та пошкодження сусідніх будівель. Пожежу в лікарні вдалося швидко приборкати.

Het veertienjarige meisje dat gewond raakte bij de schietpartij in Rotterdam is overleden aan haar verwondingen. Ze raakte donderdag zwaargewond nadat een schutter het vuur had geopend in een woning in #Rotterdam .👇 https://t.co/y4NWrjly7A

RAW: A lone gunman killed two people after opening fire at two locations in Rotterdam city, Dutch police say. Among the dead is a teacher who was shot at the Erasmus Medical Center. A 32-year-old suspect, a university student, has been arrested, police added. pic.twitter.com/6qn9SZWeQJ