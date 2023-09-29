У Роттердамі сталася стрілянина в університеті: є жертви
32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету
У четвер, 28 вересня, озброєний чоловік вчинив стрілянину в університетській лікарні в Роттердамі, результатом чого стало загибель 46-річного викладача. Перед цим він відкрив вогонь у будинку своєї сусідки, внаслідок чого загинула 39-річна жінка, а її 14-річна дочка отримала серйозні поранення. Попри зусилля медиків, дівчинка померла через кілька годин. Цю інформацію оприлюднив портал NOS.
Також зазначається, що стрілок влаштував підпали в будинку своєї сусідки та в медичному центрі Erasmus при Роттердамському університеті, використовуючи коктейлі Молотова. Це призвело до пожежі в житловому будинку та пошкодження сусідніх будівель. Пожежу в лікарні вдалося швидко приборкати.
Het veertienjarige meisje dat gewond raakte bij de schietpartij in Rotterdam is overleden aan haar verwondingen.— Cis Rits (@cisrits) September 28, 2023
Ze raakte donderdag zwaargewond nadat een schutter het vuur had geopend in een woning in #Rotterdam.👇https://t.co/y4NWrjly7A
RAW: A lone gunman killed two people after opening fire at two locations in Rotterdam city, Dutch police say. Among the dead is a teacher who was shot at the Erasmus Medical Center. A 32-year-old suspect, a university student, has been arrested, police added. pic.twitter.com/6qn9SZWeQJ— DW News (@dwnews) September 28, 2023
Спецназ поліції Нідерландів, який прибув до лікарні, затримав підозрюваного на задньому дворі клініки. Під час арешту він був у бронежилеті і мав при собі вогнепальну зброю.
За даними поліції, 32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету. Після затримання він співпрацює зі слідством. Поліція також повідомила, що мотиви скоєння злочину поки невідомі. Слідство вважає, що стрілець діяв самостійно і не розшукує інших підозрюваних. Ім'я затриманого не розголошується в інтересах слідства.
«Підозрюваний був відомий правоохоронним органам раніше. У 2021 році його було притягнуто до відповідальності та засуджено за жорстоке поводження з тваринами», – повідомив Г'юго Гілленаар, головний прокурор Роттердама.
Раніше повідомлялося, що 21-річна Та'Кія Янг померла 24 серпня, коли її застрелили поліцейські в її машині біля продуктового магазину Kroger у містечку Блендон, передмісті Колумбуса.
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