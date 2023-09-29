У Роттердамі сталася стрілянина в університеті: є жертви

32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету

У четвер, 28 вересня, озброєний чоловік вчинив стрілянину в університетській лікарні в Роттердамі, результатом чого стало загибель 46-річного викладача. Перед цим він відкрив вогонь у будинку своєї сусідки, внаслідок чого загинула 39-річна жінка, а її 14-річна дочка отримала серйозні поранення. Попри зусилля медиків, дівчинка померла через кілька годин. Цю інформацію оприлюднив портал NOS.

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Також зазначається, що стрілок влаштував підпали в будинку своєї сусідки та в медичному центрі Erasmus при Роттердамському університеті, використовуючи коктейлі Молотова. Це призвело до пожежі в житловому будинку та пошкодження сусідніх будівель. Пожежу в лікарні вдалося швидко приборкати.

Het veertienjarige meisje dat gewond raakte bij de schietpartij in Rotterdam is overleden aan haar verwondingen.

Ze raakte donderdag zwaargewond nadat een schutter het vuur had geopend in een woning in #Rotterdam.👇https://t.co/y4NWrjly7A Будь ласка, читайте текст після реклами September 28, 2023

RAW: A lone gunman killed two people after opening fire at two locations in Rotterdam city, Dutch police say. Among the dead is a teacher who was shot at the Erasmus Medical Center. A 32-year-old suspect, a university student, has been arrested, police added. pic.twitter.com/6qn9SZWeQJ — DW News (@dwnews) September 28, 2023

Спецназ поліції Нідерландів, який прибув до лікарні, затримав підозрюваного на задньому дворі клініки. Під час арешту він був у бронежилеті і мав при собі вогнепальну зброю.

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За даними поліції, 32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету. Після затримання він співпрацює зі слідством. Поліція також повідомила, що мотиви скоєння злочину поки невідомі. Слідство вважає, що стрілець діяв самостійно і не розшукує інших підозрюваних. Ім'я затриманого не розголошується в інтересах слідства.

«Підозрюваний був відомий правоохоронним органам раніше. У 2021 році його було притягнуто до відповідальності та засуджено за жорстоке поводження з тваринами», – повідомив Г'юго Гілленаар, головний прокурор Роттердама.

Раніше повідомлялося, що 21-річна Та'Кія Янг померла 24 серпня, коли її застрелили поліцейські в її машині біля продуктового магазину Kroger у містечку Блендон, передмісті Колумбуса.