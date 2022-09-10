За минулий місяць банки підняли ставки на кредити для населення

У порівнянні з липнем відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення зросли на 0,4 в.п.

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних, у порівнянні з липнем ставки зросли на 0,4 в.п. Про це йдеться в оперативних даних Національного банку України (НБУ).

Так, за даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 6,7% до 3,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 17,8% до 20,2% річних, за валютними зросли з 4,5% до 4,9%.

Кредитні ставки НБУ

Так, кредитний портфель банків скоротився на 0,7% до – 1 083 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,4% до 234 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,5% до 821 млрд гривень.

Кредитні ставки НБУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацбанк запровадив нові валютні обмеження.

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