За минулий місяць банки підняли ставки на кредити для населення
У порівнянні з липнем відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення зросли на 0,4 в.п.
Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних, у порівнянні з липнем ставки зросли на 0,4 в.п. Про це йдеться в оперативних даних Національного банку України (НБУ).
Так, за даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 6,7% до 3,3% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 17,8% до 20,2% річних, за валютними зросли з 4,5% до 4,9%.
Так, кредитний портфель банків скоротився на 0,7% до – 1 083 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,4% до 234 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,5% до 821 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацбанк запровадив нові валютні обмеження.
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