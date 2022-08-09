Катерина Рожкова про емісію гривні, кредити, «списані» війною, та російські банки в Україні

У першій частині інтерв’ю з Катериною Рожковою мова йшла про останні різкі кроки регулятора. Катерина Рожкова пояснила, чому Нацбанк суттєво одномоментно знизив офіційний курс гривні до долара (на 25%), а потім заборонив обмінникам показувати курси валют на табло.

У другій частині інтерв’ю перша заступниця голови НБУ розповіла про ймовірність нового банкопаду на тлі глибокої економічної кризи, про банки з російським капіталом, які досі працюють в Україні, про обсяги емісії гривні та кількість кредитів, які «списала» війна.