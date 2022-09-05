Нацбанк запровадив нові валютні обмеження: подробиці

Бізнесу заборонено докуповувати валюту, доки не закінчиться вся наявна

Національний банк України (НБУ) оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України. Як повідомляє пресслужба регулятора, з 6 вересня набере чинності низка змін.

Готівковий сегмент валютного ринку

НБУ прагне збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. «До обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього», – сказано у повідомленні Нацбанку.

Реструктуризація зовнішньої заборгованості клієнтів банків

Відтепер банки мають рекомендувати клієнтам із наявною заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

З метою створення сприятливих умов для досягнення домовленостей між українськими позичальниками та зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання таких умов:

дата сплати процентних платежів припадає на період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);

позичальник станом на 24 лютого 2022 року не мав простроченої заборгованості за кредитним договором;

загальна сума коштів, яку дозволяється переказати в межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не має перевищувати п’яту частину від суми процентів, що підлягали сплаті в період із 24 лютого до 10 серпня (включно);

кошти, що використовуються для купівлі іноземної валюти та переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не мають залучатися за кредитами від резидентів;

позичальник не має заборгованості за податковими платежами;

позичальник продовжував здійснювати господарську діяльність після 23 лютого, зокрема виплачував зарплату співробітникам та інші обов’язкові платежі.

За оцінками НБУ, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами (за негарантованими державою кредитами) в період із 24 лютого до 10 серпня не перевищує $550 млн.

Купівля валюти бізнесом для розрахунків у іноземній валюті

«Для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України», – визначили у НБУ.

Станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі становить $8,7 млрд.

«Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України», – пояснив регулятор.

Валютний нагляд банків

Регулятор визначив, що банки не мають права припинити валютний нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних строків розрахунків за операцією з експорту або імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку.

Відповідні зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою правління НБУ від 2 вересня 2022 року № 197, що набирає чинності з 6 вересня.

Нагадаємо, на початку серпня Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти. Після цього валюту в обмінниках почали продавати за новими правилами.