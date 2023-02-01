Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців
фото ілюстративне

Переселенцям, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту

В Україні відсьогодні оновлюються правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Йдеться про 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для дорослих.

«Звертаю увагу, що внутрішньо переміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені», – йдеться в повідомленні.

Як поінформував Лубінець, право на отримання виплат мають громадяни, з-поміж переселенців, які:

  • мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал «Дія»;
  • мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ;
  • виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;
  • отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання станом на 24.02.2022р;
  • повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24.02.2022р.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення

Теги: переселенці війна гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України
Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину
14 сiчня, 04:19
Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі
Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі
25 сiчня, 07:23
Естонія звернулася до українських біженців із проханням
Естонія звернулася до українських біженців із проханням
2 сiчня, 18:03

Особисті фінанси

Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців
Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців
Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі
Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі
Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому
Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
В Україні арештовано активи російського підсанкційного олігарха
В Україні арештовано активи російського підсанкційного олігарха
Оформлення субсидії: як подати заяву онлайн
Оформлення субсидії: як подати заяву онлайн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
33K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
17K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8359
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5934
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ

Новини

На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту