Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців

Переселенцям, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту

В Україні відсьогодні оновлюються правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Йдеться про 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для дорослих.

«Звертаю увагу, що внутрішньо переміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені», – йдеться в повідомленні.

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Як поінформував Лубінець, право на отримання виплат мають громадяни, з-поміж переселенців, які:

мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал «Дія»;

мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ;

виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання станом на 24.02.2022р;

повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24.02.2022р.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення.