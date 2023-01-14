Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину
Загалом майже 24 тис. іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року
Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження. Про це повідомляє Haaretz.
Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі $5,9 млн.
Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.
Загалом майже 24 тис. іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тис. нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.
Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.
Раніше повідомлялось, що ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.
Нагадаємо, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.
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