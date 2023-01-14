Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину
Ізраїль не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України
фото з відкритих джерел

Загалом майже 24 тис. іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року

Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження. Про це повідомляє Haaretz.

Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі $5,9 млн.

Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.

Загалом майже 24 тис. іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тис. нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.

Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.

Раніше повідомлялось, що ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Також український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю.

У листопаді Зеленський провів переговори з Нетаньяху: обговорили основні аспекти відносин між державами.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.

Нагадаємо, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.

Читайте також: Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
Теги: війна соцвиплати переселенці Ізраїль Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Зеленський не вимагає від Ізраїлю неможливого: хоче публічної підтримки
Український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю
8 сiчня, 18:30
Президент України останнім часом двічі розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
7 сiчня, 18:38
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
Вчора, 14:23

Соціум

Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину
Ізраїль зупиняє щомісячні виплати українським переселенцям: оголошено причину
Зіткнення двох гелікоптерів в Австралії: відео зсередини літального апарата
Зіткнення двох гелікоптерів в Австралії: відео зсередини літального апарата
Війна РФ проти України: «вагнерівці» почали вербувати ув'язнених жінок
Війна РФ проти України: «вагнерівці» почали вербувати ув'язнених жінок
У Литві вибухнув газопровід, триває евакуація мешканців (фото)
У Литві вибухнув газопровід, триває евакуація мешканців (фото)
У мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна
У мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна
Хвалити Шойгу та ігнорувати «Вагнер»: російська пропаганда поширила методички про війну
Хвалити Шойгу та ігнорувати «Вагнер»: російська пропаганда поширила методички про війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
111K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
73K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
49K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
43K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
41K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту