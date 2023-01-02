Естонія звернулася до українських біженців із проханням

Фінляндія готова приймати близько 50-100 українських біженців, які перебувають в Естонії, на тиждень

Українцям, які прибули до Естонії, пропонують перебиратися до Фінляндії. За словами міністерства внутрішніх справ Естонії, організація достатньої кількості довгострокового житла є проблемою. Про це передає фінське видання YLE.

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«В Естонії є місця для короткострокового розміщення, але наші ресурси досить обмежені з точки зору довгострокових рішень», – сказав представник МВС Естонії Сільвестр Сільвер Стюн.

Зазначається, що в міру виснаження ресурсів в Естонії виникають проблеми з наданням медичної допомоги, освіти та уроків естонської мови. Нездатність задовольнити ці потреби може негативно вплинути на інтеграцію новоприбулих в естонське суспільство.

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Тож Естонія та Фінляндія домовилися про те, що пропонуватимуть новоприбулим вирушити до Фінляндії: для цього буде організовано скоординовані автобусні та поромні перевезення державним коштом.

Наразі Фінляндія готова приймати близько 50-100 українських біженців, які перебувають в Естонії, на тиждень. Передбачається, що переїжджати можна буде вже у січні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить фіндопомогу українцям.