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Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі
фото ілюстративне

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, який регламентує надання допомоги українцям

З 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських  «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні Президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polskie Radio.

Документом передбачено оновлення правил надання допомоги воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими державними установами в місцях колективного розміщення. На першому етапі (березень-квітень) наші співвітчизники покриватимуть 50% вартості такої допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а на другому етапі (з 1 травня) – 75%, якщо вони перебувають понад 180 днів.  

Сума, яку сплачуватимуть українські переселенці, покриваючи 50% витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% - 60 злотих на день.

Нові правила не стосуються окремих категорій громадян. Особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними; діти; особи пенсійного віку; вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 12 місяців; особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей; особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин, не сплачуватимуть компенсацій за розміщення.  

Зміни також торкнуться правил реєстрації. Після прибуття до Польщі українці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL), тоді як раніше цей термін складав 90 днів.   

Нагадаємо, що вперше про зміни умов проживання українських переселенців заговорили ще у листопаді. У грудні Сейм Польщі ухвалив поправку до закону про допомогу громадянам України, а 13 січня розглянув поправки, внесені до нього Сенатом.

Як повідомлялося раніше, станом на січень 2023 року, у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. З них 1,5 млн – у Польщі. 

Теги: Анджей Дуда гуманітарна допомога Польща переселенці

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