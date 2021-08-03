Для реалізації Нацплану з викидів потрібні гроші і прогнозованість для бізнесу, – екологи

Циганок зазначила, що Україні потрібно буде повністю закрити 223 великих спалювальних установки

Поряд з фінансовими інструментами виконання Національного плану щодо скорочення викидів на вугільних електростанціях (НПСВ), має здійснюватися за умови якісного переходу на нові екологічні норми, з наданням більш прозорих механізми реалізації плану та прогнозованість екологічних реформ в країні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Вона нагадала, що за часів незалежності в енергетиці України не побудовано жодного нового блоку традиційної електрогенерації, тому експлуатується те, що залишилося ще з радянських часів. Нові потужності електрогенерації з’явилися лише у відновлюваній енергетиці – близько 8,5 тисяч МВт із загальними інвестиціями у понад $12 млрд.

Людмила Циганок зазначила, що згідно НПСВ Україні потрібно буде повністю закрити 223 великих спалювальних установки (ТЕС, ТЕЦ, котельні тощо), тож такі дії потрібно планувати завчасно.

«Енергетика – консервативна система. Якщо ми хочемо після 2030 року мати працюючі потужності, які заміщатимуть ті, що вибувають, ми повинні про це знати вже зараз та починати їх проєктувати і будувати», – зазначила еколог.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада прийняла Постанову про імплементацію НПСВ № 5129. Коментуючи документ, в Європейській бізнес-асоціації закликали Кабінет Міністрів вже найближчим часом розробити механізм фінансування НПСВ, щоб не зірвати процес екологічної модернізації енергетики.