Окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу

Окупанти визнали серйозні проблеми у водній, енергетичній, транспортній, продовольчій і банківській сферах та назвали це «блокадою»

Окупаційна «влада» Криму заявила про п'ять «блокад» півострова

Підконтрольна Кремлю окупаційна «влада» Криму вирішила пред'явити позови Україні за організацію п'яти «блокад» півострова. Про це заявив «голова комітету із законодавства кримської держради» Сергій Трофимов. пише видання «Риа Новости».

Так, окупанти визнали серйозні проблеми у водній, енергетичній, транспортній, продовольчій і банківській сферах та назвали це «блокадою».

Наймасштабнішими стануть претензії щодо водної (сума збитку попередньо оцінюють у 1,47 трильйона рублів) та енергетичної сфер, анонсують окупанти.

«Перший позов ми маємо намір подати восени щодо водної блокади. Основа позову вже сформована. Зараз іде документальне підкріплення суми збитку, буквально до копійки», – заявив Трофімов.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.

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