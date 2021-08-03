Разумков не зміг потрапити на Донбас. Головнокомандувач ЗСУ заборонив візити посадовців

Спікер Ради збирався ознайомитися з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції Об’єднаних сил. Тому заплановану на 3 серпня поїздку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова було скасовано. Про це інформує пресслужба Верховної Ради України у Facebook.

«Інформуємо, що візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення операції Об’єднаних сил, запланований на 3 серпня, був скасований. Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною метою відрядження голови Верховної Ради мало стати ознайомлення із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також спілкування із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, 30 липня президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача операцією Об’єднаних сил. Також Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.