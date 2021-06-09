Дополнительный акциз на «зеленую» энергию ухудшит инвестпривлекательность Украины, – Ufuture

«Все рассказы, что инвесторы жиреют на «зеленом» тарифе, – это все сказки», – отметил Тимощук.

Если правительство и дальше будет нарушать условия меморандума с инвесторами, это нанесет сильный удар по инвестиционной привлекательности страны, заявил генеральный директор холдинга UFuture Николай Тимощук.

«Если ты реструктуризировал свои обязательства, ты все равно должен их выполнять. Хуже всего, когда какие-то горячие головы сейчас говорят, что «зеленый» тариф нужно отменить или ввести какой-то акциз на «зеленую» электроэнергию», – отметил Тимощук.

Он почеркнул, что в таком случае экономика Украины может стать менее конкурентоспособной и весь экспорт страны будет облагаться дополнительным налогом, который планируют ввести все страны мира, включая ЕС и Китай.

Глава UFuture отметил, что на данный момент доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%.

«Все рассказы, что инвесторы жиреют на «зеленом» тарифе, – это все сказки. К сожалению», – отметил Тимощук.

UFuture - инвестиционный холдинг с активами в том числе возобновляемой энергетике. Компания создана 2017 Василием Хмельницким.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.