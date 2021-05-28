  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    ДТЭК ВИЭ в 2020 году сократила чистую прибыль в девять раз – до 324 млн грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТЭК ВИЭ в 2020 году сократила чистую прибыль в девять раз – до 324 млн грн

    «Ожидаем, что кризис, связанный с платежами по «зеленому» тарифу в секторе ВИЭ, разрешится до конца 2021 года», – сказал Куницкис

    Компания ДТЭК ВИЭ, которая занимается производством «зеленой» энергии в Украине, в 2020 году получила 324 млн грн чистой прибыли, что в 9 раз меньше, чем в 2019 году, говорится в отчете компании.

    Также сообщается, что ввод в эксплуатацию новых электростанций в 2019 году позволил ДТЭК ВИЭ увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 71,7% до 2,4 млрд кВт-ч в 2020 году.

    Увеличение выработки позволило компании нарастить объем выручки в 1,6 раза – до 8,148 млрд грн. При этом общая задолженность ГП «Гарантированный покупатель» перед ДТЭК ВИЭ на 31 декабря 2020 года составила 5,060 млрд грн, из которых 3,777 млрд грн – долг, сформированный за период с марта по июль 2020 года.

    В компании сообщили, что законодательные изменения для проектов ВИЭ в Украине, снижение ставок зеленого тарифа, низкая платежная дисциплина и введение граничных сроков реализации проектов по зеленому тарифу приостановили развитие многих проектов.

    «Мы ожидаем, что кризис, связанный с платежами по «зеленому» тарифу в секторе ВИЭ, разрешится до конца 2021 года, а государственная политика в отношении возобновляемой энергетики станет понятной и предсказуемой», – сказал Марис Куницкис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

    Напомним, что теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет.

    Теги: энергетика компания ДТЭК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТЭК ВИЭ в 2020 году сократила чистую прибыль в девять раз – до 324 млн грн