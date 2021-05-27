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    ТЭС «ДТЭК Энерго» сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%

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    ТЭС «ДТЭК Энерго» сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%

    По результатам исследования агентства EMBER, Украина лидирует по выбросам пыли от энергетических установок

    Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании

    «ДТЭК Энерго», которая оперирует 8 ТЭС, системно инвестирует в модернизацию своего производства. Так ТЭС сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет. Это результат как изменения энергобаланса из-за снижения доли ТЭС и роста ВИЭ, так и системных инвестиций компании в строительство и модернизацию электрофильтров», – сообщили в компании.

    В компании подчеркнули, что в ТЭС «ДТЭК Энерго» работают в рамках разрешений на выбросы и с соблюдением природоохранного законодательства.

    «Из 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 – это энергоблоки ТЭС ДТЭК Энерго, на которых был либо построен, либо модернизирован электрофильтр. В том числе, благодаря этому снизились выбросы пыли на 67% суммарно по всем ТЭС ДТЭК. Инвестиции компании в электрофильтры составили более 2,2 млрд гривен», – отметили в компании.

    Также ДТЭК ежегодно проводит ремонты электрофильтров, что также влияет на снижение выбросов пыли.

    Только на отдельно взятой Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская обл.) в 2012 и 2014 гг. компания построила новые современные фильтры на энергоблоках №7 и 5, а в 2017 г. – осуществила полную реконструкция электрофильтра на энергоблоке №10.

    Так Бурштынская ТЭС только за период 2018-2020 гг. сократила выбросы пыли на 58%, а инвестиции в экологические улучшения составили более 225 млн грн.

    Напомним, что по результатам исследования международного агентства EMBER, Украина лидирует по выбросам пыли от энергетических установок. В частности, 8 украинских ТЭС вошли в ТОП-10 европейских ТЭС по уровню выбросов пыли. Это 3 ТЭС государственной компании «Центрэнерго», 1 ТЭС частной «Донбасэнерго» и 4 ТЭС «ДТЭК Энерго».

    Как отмечал ранее Иван Плачков, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, Германия и Польша лидирует по выбросам оксида азота в Европе. Эти страны смогли за период 1990-2017 гг. сократить выбросы азота только на 50% и это при том, что в этих странах десятки миллиарды евро государственной помощи вкладывается в строительство очистных сооружений. Эксперт подчеркнул, что европейские страны модернизировали свои ТЭС до 30 лет и с миллиардами евро государственной поддержки, а от Украины ожидают такой результат в краткосрочной перспективе.

    При этом ни одной гривны не было инвестировано в угольную генерацию Украины и перспектив пока никаких.

    Теги: инвестиции ДТЭК реконструкция
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    ТЭС «ДТЭК Энерго» сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%