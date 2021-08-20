Коломойський і антикорупціонери знову зриватимуть суд щодо закриття справи «Роттердам+», – ексглава НКРЕКП

Вовк зазначив, що попередні 9 судових засідань в справі «Роттердам+» заводи Коломойського і антикорупціонери зірвали, по черзі не являючись на них

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше 4 років

Представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського та активістів–антикорупціонерів продовжать спільно зривати засідання Вищого антикорупційного суду з приводу закриття справи «Роттердам+».

Про це заявив колишній підозрюваний у справі «Роттердам+», ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк

«Ювілейне, десяте засідання за скаргою «потерпілих» (заводи Коломойського) та «заявників» (співчуваючі Коломойському) призначене на наступному тижні. Переконаний – знову хтось з них не прийде/захворіє/піде в законну відпустку!», – заявив Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що попередні 9 судових засідань в закритій уже справі «Роттердам+» заводи Коломойського і антикорупціонери успішно зірвали, по черзі не являючись на судові засідання.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу «Роттердам+». Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.