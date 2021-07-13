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    Минэнерго: запасы угля на ТЭС с начала месяца упали на 8%

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    Минэнерго: запасы угля на ТЭС с начала месяца упали на 8%

    Самые низкие запасы угля антрацитовой марки зафиксированы на государственной Трипольской ТЭС

    Запасы угля на складах тепловых электростанций с начала месяца сократились на 7,7%. Об это свидетельствуют данные Министерства энергетики.

    Если на 1 июля на ТЭС находилось 1,28 млн тонн угля, то к 12 июля они сократились на 98,8 тыс. т до 1,18 млн тонн.

    По состоянию на 12 июля, при суточной поставке на ТЭС 41,3 тыс. т, станции сжигали 51,8 тыс. т.

    В частности, запасы угля марки «Г» – наиболее востребованного вида энергетического угля – с начала месяца упали на 11%, до 925 тыс. т.

    Самые низкие запасы угля антрацитовой марки зафиксированы на государственной Трипольской ТЭС (марки А) – на 17 тыс. т, что хватит на 7 дней работы станции.

    Напомним, по состоянию на начало июля каждая третья ТЭС работала на минимальной, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.

    Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп./кВт.час, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час, по данным «Донбассэнерго»).

    Компания «Донбассэнерго» причиной аномального обвала цен компания назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».

    По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

    Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.

    Читайте также: Славянская ТЭС по-прежнему отключена, три ТЭС работают на минимальной мощности, – «Укрэнерго»
    Теги: цена НКРЭКУ Минэнерго
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    Минэнерго: запасы угля на ТЭС с начала месяца упали на 8%