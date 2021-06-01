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    Налоговую реформу в Украине не удастся внедрить без стабильной работы промышленности, – EBR

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    Налоговую реформу в Украине не удастся внедрить без стабильной работы промышленности, – EBR

    «Предлагаемые властью Украины налоговые изменения могут привести лишь к очередному переделу рынка»

    Инициированная украинской властью налоговая реформа не сбалансирована и может спровоцировать проблемы в стране. Об этом идёт речь в статье European Business Review, сообщает УНИАН.

    «Новая налоговая реформа, которую правительство Украины собирается воплотить, кажется несбалансированной и может привести к нескольким проблемам в ряде регионов страны», – написал EBR.

    Авторы напомнили, что на прошлой неделе член Европарламента, комитета по экономическим и монетарным делам и субкомитета по вопросам налогов Фульвио Мартусьелло обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с письмом, в котором указал на вредность некоторых изменений, которые будут частью новой налоговой инициативы. По мнению евродепутата, предлагаемые властью Украины налоговые изменения могут привести лишь к очередному переделу рынка.

    Среди препятствий, которые не позволят внедрить стратегию – постоянные смены премьер-министров, массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства, а также из-за давления на малый, средний и крупный бизнес. Это давление имеет системный и широкий характер.

    «Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка», – процитировал журнал евродепутата.

    Авторы напомнили: для того, чтобы провести налоговую реформу и изменить к лучшему соотношение между поступлениями и ВВП, нужно иметь твердую базу в виде хорошо налаженной промышленности со стабильными продажами. У Польши, где промышленность растет в последние месяцы, это есть. А вот у Украины – нет.

    Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

    Ранее инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

    В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

    Теги: бизнес налоги промышленность
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    Налоговую реформу в Украине не удастся внедрить без стабильной работы промышленности, – EBR