Украина должна активно работать над декарбонизацией, и помочь бизнесу с инвестициями, – Торстен Воллерт

«Мы надеемся, что украинский бизнес начнет инвестировать в экомодернизацию уже сейчас», – Воллерт

Экомодернизация украинской промышленности должна проводиться совместными усилиями бизнеса и государства. Об этом заявил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в интервью порталу Green Deal.

Воллерт напомнил: уже в июле Еврокомиссия представит CBAM (пограничный углеродный налог, которым будут облагаться предприятия, производящие продукцию на немодернизированных установках – Ред.) на рассмотрение странам-членам. И Украине нужно активно работать в направлении декарбонизации.

«Переговоры с Еврокомиссией по CBAM, которые уже начались, также предполагают диалог о том, как нужно декарбонизировать экономику, какие отрасли выделить, какой план нужно иметь до 2023 года, когда CBAM уже будет введен. Потому нужно действовать уже сейчас», – рассказал Воллерт.

По его словам, украинские металлурги очень серьезно работают: обсуждают способы декарбонизации, рассчитывают инвестиции в новые технологии. При этом он подчеркнул: в процессе экомодернизации должны быть задействованы как бизнес, так и государство, которое должно оказать поддержку.

«Еще есть время для начала масштабной экомодернизации. Но это нужно делать бизнесу и правительству сообща. Мы надеемся, что украинский бизнес начнет инвестировать в экомодернизацию уже сейчас и, может, даже с помощью международных партнеров», – сказал Воллерт.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.