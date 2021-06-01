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    Украина должна активно работать над декарбонизацией, и помочь бизнесу с инвестициями, – Торстен Воллерт

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    Украина должна активно работать над декарбонизацией, и помочь бизнесу с инвестициями, – Торстен Воллерт

    «Мы надеемся, что украинский бизнес начнет инвестировать в экомодернизацию уже сейчас», – Воллерт

    Экомодернизация украинской промышленности должна проводиться совместными усилиями бизнеса и государства. Об этом заявил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в интервью порталу Green Deal.

    Воллерт напомнил: уже в июле Еврокомиссия представит CBAM (пограничный углеродный налог, которым будут облагаться предприятия, производящие продукцию на немодернизированных установках – Ред.) на рассмотрение странам-членам. И Украине нужно активно работать в направлении декарбонизации.

    «Переговоры с Еврокомиссией по CBAM, которые уже начались, также предполагают диалог о том, как нужно декарбонизировать экономику, какие отрасли выделить, какой план нужно иметь до 2023 года, когда CBAM уже будет введен. Потому нужно действовать уже сейчас», – рассказал Воллерт.

    По его словам, украинские металлурги очень серьезно работают: обсуждают способы декарбонизации, рассчитывают инвестиции в новые технологии. При этом он подчеркнул: в процессе экомодернизации должны быть задействованы как бизнес, так и государство, которое должно оказать поддержку.

    «Еще есть время для начала масштабной экомодернизации. Но это нужно делать бизнесу и правительству сообща. Мы надеемся, что украинский бизнес начнет инвестировать в экомодернизацию уже сейчас и, может, даже с помощью международных партнеров», – сказал Воллерт.

    Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства.

    В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

    Теги: ЕС технологии экология бизнес инвестиции
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    Украина должна активно работать над декарбонизацией, и помочь бизнесу с инвестициями, – Торстен Воллерт