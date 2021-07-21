Підвищення податків та каральні функцій податковій – Гройсман про 5600

«5600 – це податки, підвищення податків всім»

Законопроект 5600 передбачає не лише підвищення податків для всіх галузей, але й надання невластивих для податкових органів каральних функцій. Про це заявив екс-прем’єр міністр Володимир Гройсман у програмі «Хард з Влащенко» на каналі Україна24.

«5600 – це податки, підвищення податків всім. З одного боку підвищення податків людям, а з іншого боку невластиві каральні функції податкових органів по відношенню до підприємців, по відношенню до підприємництва. В такому кліматі взагалі хтось буде розвиватись? Ні, тому що якщо завтра прийде податківець і напише тобі штраф мільйон безпідставно, будуть списані з рахунку гроші, то ти будеш ходити по судам, забирати своє. А він відповідальності за це не несе», – зазначив він.

За словами Гройсмана, навпаки, необхідно визначити пріоритетні для економіки галузі та ввести мораторій на перегляд податків на середньострокову або довгострокову перспективу. Саме це дозволить стабілізувати економіку та вийти з кризи.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Повідомлялось, що народні депутати подали понад 10 тисяч поправок до другого читання законопроєкту №5600 про підвищення низки податкових ставок.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду відхилити законопроект, оскільки законодавчі норми, які містяться в ньому, можуть призвести до порушення принципу стабільності податкового законодавства.