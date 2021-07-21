ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно «Приватбанку»

«Приватбанк» втрачає майно за рішеннями суддів

Олігарх Ігор Коломойський відкушує по шматочку від майна свого колишнього, а зараз державного «Приватбанку». Видання «Дзеркало тижня» навело кілька таких фактів:

Центральний офіс «Приватбанку» у Дніпрі

17 червня цього року Господарський суд Дніпропетровської області частково задовольнив вимоги позивача (ТОВ «Ебоуд Файненс»), визнавши недійсним договір купівлі-продажу, укладений 29 грудня 2014 року між банком і ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського».

«Повертати нічого нікому не треба, але й право власності на головний офіс «Приватбанку» у Дніпрі підвисає», – зазначає ЗМІ.

Як і у більшості історій з групою «Приват», зв’язок «ТОВки» із Коломойським, м’яко кажучи, неочевидний. Це, до речі, черговий аргумент, чому відносно Ігоря Валерійовича жоден із запропонованих владою деолігархічних інструментів ніколи не спрацює, — довести його вплив на його ж бізнес часом дуже складно, а часом узагалі неможливо, – додає видання.

ТОВ «Ебоуд Файненс» — це генеральний підрядник реконструкції будівлі, яку її попередній власник проводив з 2012-го по 2014 рік.

Отже, колишній підрядник вимагає скасувати договір купівлі-продажу, бо «достеменно знає», що зазначені у ньому відомості про офісний комплекс не відповідають дійсності.

«Головне ж тут — чому суд упродовж численних розглядів цієї справи жодного разу не поцікавився, а які ж права позивача порушує даний договір? Чому позивач вирішив звернутися до суду лише 2021 року, якщо договір було укладено 2014-го? І з якого дива суд узагалі взяв до розгляду цю справу, якщо будь-які строки позовної давності за нею закінчилися?», – пише видання.

«Океанмаш» проти «Приватбанку»

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Океанмаш» вимагає визнання протиправним і скасування рішення про державну реєстрацію права власності на будівлю все того ж центрального офісу банку (іншої частини майнового комплексу) у Дніпрі та визнання права власності на цей об’єкт за «Океанмашем».

Наприкінці минулого року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив цей позов у повному обсязі. Після низки апеляційних розглядів справа дійшла до Верховного суду, де наразі вирішується питання про відкриття касаційного провадження.

«Пов’язаність «Океанмашу» із Коломойським очевидна. Поручителем за кредитом «Океанмашу» у банку виступала компанія «Приватофіс», до засновників якої входив той-таки «Океанмаш». Тобто одна пов’язана з банком компанія гарантувала повернення кредиту, виданого іншій пов’язаній із банком компанії. Тож цілком зрозуміло, чому свого часу і «Океанмаш», і «Приватофіс» фігурували у розслідуванні Генеральної прокуратури щодо кредитування банком пов’язаних компаній на неринкових умовах у період рефінансування банку Національним банком України», – додає ЗМІ.

На майно «Приватофісу» навіть було накладено арешт, щоправда, невдовзі Печерський райсуд Києва його зняв, а саме розслідування зійшло нанівець.

ТРЦ «Приозерний» у Дніпрі

Позивач хоче визнати протиправним і припинити право власності «Приватбанку» на будівлю ТРЦ «Приозерний» у Дніпрі. Згодом суд наклав арешт на ТРЦ, чим унеможливив продаж цього об’єкта, запланований банком.

ТОВ «Місія-1», у засновниках якого всі до одної компанії з орбіти групи «Приват», вимагає повернення у свою власність дніпровського ТРЦ, який так само, як і приміщення «Океанмашу», опинився на балансі «Приватбанку» незадовго до націоналізації.

«Судячи з усього, перехід у власність банку усієї наразі «спірної» нерухомості від самого початку оформлювався в такий спосіб, щоб залишити можливість її повернення Коломойському і компанії рішеннями судів», – пояснює журналістка.

Готель «Мир»

Кілька позивачів хочуть забрати майно банку на Голосіївський площі столиці. І більшість рішень уже прийняті судами не в інтересах банку. Одне чекає на новий розгляд після повернення з Касаційного суду.

Готель «Мир» – предмет іпотеки за договором між банком і ТОВ «Ардена». На балансі банку він з’явився до націоналізації, причому взагалі практично без документів. Ситуація була настільки неправовою, що банку знадобилося окреме рішення суду, аби «узаконити» володіння цим об’єктом.

Після низки судових рішень «готель наче банку, але не банку, та ще й арештований за позовом іншої компанії».

Видання резюмує, що «шахрайство у «Приватбанку» не зупинилося зі зміною власника, воно триває й досі. Просто цього разу не з середини, а зовні».

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Також повідомлялося, що оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

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