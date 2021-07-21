Принцип «Роттердам+» застосовується в Україні також щодо газу і бензину – експрем’єр

Формула «Роттердам+» ніяким чином не впливала на ціну електричної енергії для українців

Принцип, який застосовувався у формулі «Роттердам+», зараз в повною мірою реалізується при визначені цін на бензин і природний газ. Про це повідомив екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман (2016-2019) в ефірі телеканалу «Україна24».

«Сьогодні це ж саме відбувається і на рівні газу, і на рівні навіть бензину. В Україні встановлюються ціни відповідно до аналогічних формул. Це означає, що і діюча влада використовує ці формули як і вся Європа, як і весь світ», - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що формула «Роттердам+» ніяким чином не впливала на ціну електричної енергії для українців.

«На мій погляд, я про це сказав, що ця формула не несла якихось додаткових проблем для утворення тарифів», - додав екс-прем’єр.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

До слова, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.