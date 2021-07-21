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    Принцип «Роттердам+» застосовується в Україні також щодо газу і бензину – експрем’єр

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    Володимир Гройсман - Принцип «Роттердам+» застосовується в Україні також щодо газу і бензину – експрем’єр
    Володимир Гройсман

    Формула «Роттердам+» ніяким чином не впливала на ціну електричної енергії для українців

    Принцип, який застосовувався у формулі «Роттердам+», зараз в повною мірою реалізується при визначені цін на бензин і природний газ. Про це повідомив екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман (2016-2019) в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Сьогодні це ж саме відбувається і на рівні газу, і на рівні навіть бензину. В Україні встановлюються ціни відповідно до аналогічних формул. Це означає, що і діюча влада використовує ці формули як і вся Європа, як і весь світ», - зазначив Гройсман.

    Він наголосив, що формула «Роттердам+» ніяким чином не впливала на ціну електричної енергії для українців.
    «На мій погляд, я про це сказав, що ця формула не несла якихось додаткових проблем для утворення тарифів», - додав екс-прем’єр.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.
    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    До слова, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Теги: Володимир Гройсман Ігор Коломойський НКРЕКП газ САП Роттердам+
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    Принцип «Роттердам+» застосовується в Україні також щодо газу і бензину – експрем’єр