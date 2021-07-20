Последствием кризиса на энергорынке станет возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси – Плачков

Россия и Беларусь заинтересованы в энергетическом кризисе в Украине

Критическая ситуация с запасами угля и сложности с подведением ремонтных кампаний может привести возобновлению импорта электрической энергии из России и Беларуси и попадание Украины в зависимость от этих поставок. Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «НАШ».

«Я прогнозирую, к началу отопительного сезона объем (импорта - прим.) будет увеличиваться, а в осенне-зимний максимум мы будем покупать очень большие объемы электроэнергии. Почему? Потому что сегодня на складах 1 миллион 100 угля. Такого не было за всю историю энергетики в Украине», – сообщил Плачков.

Экс-министр подчеркнул, что Россия и Беларусь заинтересованы в энергетическом кризисе в Украине, чтобы навязать свои поставки.

«Сегодня и Россия и Беларусь будут продавать нам электроэнергию с большим удовольствием. Но технические вопросы через определенное время перейдут в политические. Это как было с газом - сначала по 50 долларов, потом по 250 долларов и все закончилось Харьковскими соглашениями», – сообщил Плачков.

Он допустил, что в случае усугубления кризиса, уже к новому году Россия может начать шантажировать Украину остановкой поставок электроэнергии.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов, цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании «Донбассэнерго».

Причиной аномального обвала цен «Донбассэнерго» назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».

Позже о критической ситуации в работной генерирующих мощностей сообщили компании «Центэнерго» и «ДТЭК Энерго».