Британський регулятор може анулювати «зелені» облігації Укренерго на $825 млн через махінації уряду – експерт «Центру Разумкова»

«Оскільки зелені єврооблігації залучені під державні гарантії, відповідати за повернення коштів буде Мінфін», – Омельченко

Нецільове використання коштів «зелених» єврооблігацій «Укренерго» дає підстави британському регулятору Financial Conduct Authority (GB) анулювати цінні папери, що призведе до прямих збитків державного бюджету, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«У мене складається таке враження, що із самого початку затівалася схема з покриття оборудок НАЕК «Енергоатом». Відчуйте красу гри, коли ці оборудки покриваються коштами ЕБРР для зелених….Підтверджений факт використання хоча б 1 грн цих коштів не на погашення боргу перед виробниками з відновлюваних джерел дає підстави британському регулятору Financial Conduct Authority (GB) анулювати цінні папери», – написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

За словами Омельченко, анулювання випуску цінних паперів може призвести до того, що західні фонди і банки будуть вимагати повернення їхніх 825 млн доларів.

«Оскільки зелені єврооблігації залучені під державні гарантії, відповідати за повернення коштів буде Міністерство фінансівв може призвести до того, що західні фонди і банки будуть вимагати повернення їхніх 825 млн доларів. . Тобто це прямі збитки державного бюджету».

Більше того, як пояснив експерт, технічний дефолт за єврооблігаціями може позбавити можливості для українських державних компаній надалі залучати фінансування з-за кордону.

«В першу чергу це вдарить по Нафтогазу, який недавно анонсував вихід на ринок зовнішніх запозичень й по Укрзалізниці, яка крайнє потребує в рефінансуванні своїх боргових зобов’язань. Простими словами, будь-яка спроба змінити цільове призначення коштів може критично ускладнити для України вихід на ринок європейських облігацій», – зауважив Омельченко.

Відтак авантюра зі списанням цих коштів на користь Енергоатому чи інших державних компаній обернеться фінансовою проблемою для Міністерства фінансів і для ключових державних компаній. Більше того, експерт наголосив, що якщо британський Financial Conduct Authority запідозрить, що уряд України з самого початку планувала використати кошти «зелених» облігацій не на проекти відновлюваної енергетики це буде сприйняте як шахрайство з усіма кримінальними наслідками для відповідальних осіб.