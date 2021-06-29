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    В ЕС призвали НКРЭКУ начать расследование манипуляций на рынке электроэнергии

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    В ЕС призвали НКРЭКУ начать расследование манипуляций на рынке электроэнергии

    Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ устранить дисбаланс с ценами на балансирующем рынке

    Секретариат Энергетического сообщества призвал НКРЭКУ начать расследование махинаций трейдеров на рынке электроэнергии.

    Об этом говорится в копии письма директора Секретариата Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, которую обнародовало издание «Бизнес-Цензор».

    «Мы призываем НКРЭКУ использовать свои полномочия для мониторинга рынка и начала расследований там, где есть признаки манипуляций. Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики», – говорится в письме.

    В Энергосообществе указали, что некоторые участники рынка сознательно подают заявки на продажу электроэнергии без намерения поставить электроэнергию, что имеет все признаки спекуляций.

    Для этого Энергосообщество рекомендовало НКРЭКУ устранить дисбаланс с ценами на балансирующем рынке и внести коррективы в правила работы рынка.

    Помимо этого, Секретариат Энергосообщетсва указал, что существующие на украинском рынке price caps (ценовые ограничения) искажают рыночные индикативы и должные быть приведены к европейской практике.

    «Поэтому, мы просим НКРЭКУ воздержаться от принятия проекта Методологии ценовых ограничений, опубликованной для общественного обсуждения в марте этого года», – говорится в письме.

    Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

    Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

    НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

    Напомним, нардеп Наливайченко утверждает, что подозреваемый НАБУ в «торговле воздухом» трейдер связан с головой НКРЭКУ.

    Теги: НКРЭКУ электроэнергия Минэнерго
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    В ЕС призвали НКРЭКУ начать расследование манипуляций на рынке электроэнергии