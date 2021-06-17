Підозрюваний НАБУ в «торгівлі повітрям» трейдер пов’язаний з головою НКРЕКП, – нардеп

«4 людини пов’язують Тарасюка з трейдером, який за даними НАБУ брав участь в крадіжках коштів «Укрзалізниці» і «Енергоатома», – Наливайченко

Ще один трейдер-посередник на ринку електричної енергії ТОВ «Укренергоаексопрт», щодо якого НАБУ проводить розслідування через схеми «торгівлі повітрям», напряму пов'язаний з підлеглими голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на висновки Тимчасової слідчої комісії.

«Сьогодні ТСК отримала дані, що черговий трейдер – ТОВ «Укренергоекспорт», – стосовно якого НАБУ проводить розслідування за фактом крадіжки 1,9 млрд грн в «Укрзалізниці» і схем торгівлі «повітрям», – пов'язаний з безпосередніми підлеглими голови НКРЕКП Валерія Тарасюка», – повідомив ексглава СБУ.

Він наголосив, що згідно офіційної декларації начальника відділу експертизи проектів нормативно-правових актів НКРЕКП Тетяни Чуб за 2020 рік, її чоловік отримував заробітну плату в ТОВ «Укренергоекспорт».

В 2020 році «Укренергоекспорт» заробив на перепродажі струму державних компаній 295 млн грн, не виробивши при цьому ні 1 кВт.годин електричної енергії.

«Відразу 4 людини пов’язують безпосередньо голову НКРЕКП Валерія Тарасюка з трейдером, який за даними НАБУ брав участь в махінаціях і крадіжках коштів «Укрзалізниці» і «Енергоатома», – наголосив Наливайченко.

Раніше Наливайченко з посиланням на дані ТСК і розслідування НАБУ повідомив про безпосередній зв'язок трейдера ТОВ «Енерджікс» за найближчим оточенням Валерія Тарасюка. Зокрема трейдер пов'язаний з чоловіком заступника начальника одного з департаментів НКРЕКП.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.