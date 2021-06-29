Всі строки розслідування у справі «Роттердам+» уже закінчились, – ексгенпрокурор

Спроби оскаржувати позицію прокуратури у справі «Роттердам+» Святослав Піскун назвав спекуляціями

Всі передбачені законом терміни для проведення розслідування у справі «Роттердам+» уже закінчилися.

Про це повідомив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

«Там вже строки давності пройшли по цьому питанню, строки давності розслідування. Там вже два чи чотири роки, скільки вона... Вона рік і вісім місяців і все – тема закрита», – зазначив ексгенпрокурор в ефірі телеканалу «Україна24».

Він додав, що рішення прокурора про закриття справи на сьогодні законне і чинне.

Спроби в котре оскаржувати позицію прокуратури у справі «Роттердам+» Святослав Піскун назвав спекуляціями.

«Так дивно мені дивитися і слухати, що вже 20-й раз, чи 15-й раз пускають по колу одну й ту ж саму справу. Справа навіть не в «Роттердамі», справа навіть в тому, що кожен громадян має право на чесне правосуддя», – додав Пискун.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.