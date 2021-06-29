Міноборони Британії назвало помилкою втрату секретних документів про прохід есмінця біля Криму

Деякі документи були помічені як секретні і призначалися тільки для ознайомлення співробітників секретної служби Сполученого королівства

Втрата документів з маршрутами прямування британського есмінця Defender через Чорне море є помилкою, допущеної конкретною людиною. Про це заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеремі Куїн, повідомляє «Бі-бі-сі».

«Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування, але це схоже на помилку, допущену цією людиною», – заявив заступник голови британського оборонного відомства в ході виступу в Палаті громад.

Куїн вибачився за інцидент з втратою документів.

Крім цього, він визнав, що деякі документи були помічені як секретні і призначалися тільки для ознайомлення співробітників секретної служби Сполученого королівства.

Заступник міністра додав, що в даний час військові з'ясовують обставини, при яких вміст загублених документів було оприлюднено.

Депутати поцікавилися у Куїна, чи буде влада залучати до відповідальності співробітників Бі-бі-сі, яким передали документи і які оприлюднили їх зміст, на що заступник міністра відповів, що первісна помилка полягає саме у втраті документів, а не в тому, що вони виявилися у журналістів.

27 червня секретні документи Міністерства оборони Великої Британії, містять детальну інформацію про провокації з есмінцем HMS Defender біля берегів Криму, були виявлені на автобусній зупинці в графстві Кент. Документи загальним обсягом близько 50 сторінок були знайдені в купі паперів за автобусною зупинкою випадковим перехожим, який відніс їх до редакції BBC, «коли усвідомив делікатний характер змісту», але побажав залишитися невідомим.

Як відомо, у середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони затінили військовий корабель, коли він плавав близько 19 миль від узбережжя Криму.

Міністерство оборони Москви заявило, що патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли та реактивний літак скинув бомби на шлях есмінця, але уряд Великобританії відхилив цей рахунок, заперечуючи будь-які попереджувальні постріли.

Нагадаємо, стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021».

Як повідомлялося, американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі.

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