Лазебна розповіла деталі про виплату допомоги за медиків, загиблих від Covid-19

Право на отримання виплати мають тільки «офіційні» родичі загиблих

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла деталі про те, яка частка медиків, що загинули внаслідок коронавірусного захворювання Covid-19, визнається для виплати допомоги їхнім родинам.

Як сказала вона в інтерв’ю, «в нас є спрощений механізм: сьогодні вже не Держпраці робить розслідування, чи це загибель медика [внаслідок зараження Covid-19] на робочому місці, чи ні».

«Але все одно, якщо говорити про пропорцію, десь 40% на 60%: 40% – це ті, що підтверджуються, що це на робочому місці [сталося зараження Covid-19]. Інші не підтверджуються», – заявила вона.

«Там, де підтверджені випадки, виплати йдуть, кошти є, заборгованості немає», – запевнила Лазебна.

При цьому вона звернула увагу, що право на отримання виплати мають тільки «офіційні» родичі загиблих: «Але є таке питання, що немає родичів, кому виплачувати. І я от вчора дивилася: 134 виплати ми зробили, але 75 – медики загинули, але немає родичів у розумінні Сімейного кодексу, кому ми повинні дати ці кошти».

На початку січня в іншому інтерв’ю Марина Лазебна заявляла, що на той час, за чинним тоді попереднім механізмом, коли питання вирішували через спеціальні комісії Держпраці, захворювання медиків на Covid-19 на робочому місці, що призводило до їхньої смерті, підтверджувалося тільки в 30% випадків.

Раніше в Україні лунало багато скарг на труднощі чи й неможливість отримати допомогу від родичів медпрацівників, які померли, на їхнє переконання, внаслідок Covid-19, «підхопленого» саме під час виконання професійних обов’язків.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла про ситуацію з виплатами заборгованості за лікарняні: обіцяє до липня погасити її лише на чверть.