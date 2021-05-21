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    160 тис. грн за поліпшення умов. Співробітницю СІЗО зловили на хабарах

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    Під слідством&nbsp;молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони ДУ &laquo;Київський слідчий ізолятор&raquo; - 160 тис. грн за поліпшення умов. Співробітницю СІЗО зловили на хабарах
    Під слідством молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор»
    Фото з відкритих джерел

    Співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця

    Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці державної установи «Київський слідчий ізолятор» в одержанні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання в режимній установі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор» погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети: спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо.

    За такі послуги співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта на банківську картку грошові кошти у сумі від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця.

    Загальна сума неправомірної вигоди, яку отримала підозрювана за цей період, склала понад 160 тис. грн.

    Вказаній службовій особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) та обрано запобіжний захід.

    Крім того, ув’язненому, який надавав неправомірну вигоду співробітниці СІЗО, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими теруправління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ.

    До слова, у Київському слідчому ізоляторі відкрився оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком.

    Теги: прокуратура СБУ кримінал хабар СІЗО Лук'янівське СІЗО
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    160 тис. грн за поліпшення умов. Співробітницю СІЗО зловили на хабарах