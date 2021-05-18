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    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби

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    ДБР викрило військового комісара, який за гроші &laquo;звільняв&raquo; від військової служби - У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    ДБР викрило військового комісара, який за гроші «звільняв» від військової служби
    Фото: ДБР

    Військовий комісар за посередництвом свого знайомого отримав $1100 за ухилення новобранця від військової служби

    Військовий комісар Індустріального районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова затриманий при отриманні хабара.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Pа даними слідства, військовий комісар за посередництвом свого знайомого отримав 1 тис. 100 доларів США за ухилення новобранця від військової служби. За таку суму посадовець військкомату обіцяв сприяти в отриманні так званого «білого квитка» – документу військового обліку для громадян, звільнених від призову за станом здоров'я.

    ДБР затримало військового комісара та посередника 17 травня 2021 року під час отримання другої частини коштів у сумі 600 доларів США у робочому кабінеті.

    Наразі готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Кримінальне провадження розслідується за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби
    Фото: ДБР

    Військовому комісару може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

    Фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Теги: Харків прокуратура корупція в Україні хабар гроші військові
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    У Харкові затримали воєнкома, який за гроші «звільняв» від військової служби