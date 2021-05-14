Столичний посадовець організував схему отримання хабарів за дозволи на рекламу

Хабарників затримано під час передачі другої частини хабара в сумі $1100

На систематичних хабарах викрито керівника комунального підприємства та його підлеглих

Деснянська окружна прокуратура Києва спільно з Деснянським управлінням поліції викрито на систематичному одержанні неправомірної вигоди службових осіб комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства, розподіливши між собою ролі, діючи за попередньою змовою між собою з метою власного збагачення, запровадили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання погоджень на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах житлового фонду.

Так, представники суб’єктів господарської діяльності звертались до посадовців комунального підприємства за дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та одержували відмову. Надалі з підприємцями зв’язувалась посередниця (колишня начальниця одного із ЖЕКів Печерського району Києва) та повідомляла, за яку суму може бути вирішено це питання.

При цьому задокументовано, що посередниця діяла у змові з посадовцями комунального підприємства, узгоджувала з ними зустрічі, а також обговорювала їх результати. Свої послуги посадовці оцінювали у сумі від $300 до $500 за один дозвіл, в залежності від місця розташування об’єктів зовнішньої реклами.

У ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання, передачі та отримання учасниками злочинної схеми неправомірної вигоди у сумі $1700 від представника компанії, що займається рекламною діяльністю. Упродовж березня-квітня 2021 року вказана компанія неодноразово зверталася до КП за дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та постійно отримувала письмову відмову.

13 травня під час передачі другої частини хабара в сумі $1100 та надання вже оформлених дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами затримано в порядку ст. 208 КПК України начальника комунального підприємства, двох його працівників та посередника.

У приміщенні комунального підприємства та за місцем проживання фігурантів тривають обшуки.

Вирішується питання про повідомлення про підозру всім учасникам злочинної схеми. Крім того, встановлюється коло підприємців, що потерпіли від дій вказаних чиновників.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.