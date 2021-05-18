У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)

Платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень

У Київському слідчому ізоляторі відкрився оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Усього було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, є одним із основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року. Це, у свою чергу, спрямовано на поновлення прав вищевказаних осіб у зв’язку з неналежними умовами тримання. До того ж, у слідчих ізоляторах перебувають здебільшого люди, відносно яких ще немає рішення суду. І де-юре, вони не винні. Тому, держава зобов'язана забезпечити нормальні умови їх перебування у СІЗО», – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Він показав відео з оновлено корпусу СІЗО.

«Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження. Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень», – розповів міністр юстиції.

Окрім оновленого корпусу СІЗО було також відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування Київського СІЗО. Багато уваги в ній присвячено відомим історичним постатями, які у різні часи утримувалися в цьому закладі та зробили свій внесок в історію України. Зокрема, в експозиції представлені матеріали про таких видатних особистостей:

Софія Богомолець (1881 – орієнтовний рік ув’язнення в «Київському СІЗО»);

Дмитро Донцов (1908 р.);

Володимир Винниченко (1902,1903,1906 рр.);

Михайло Грушевський (1914-1915 рр.);

Симон Петлюра (1918 р.);

Богдан (Федір) Кістяковський (1920 р.);

Микола Бердяєв (1920,1922 рр.);

Максим Рильський (1931 р.);

Микола Зеров (1935 р.);

Олена Теліга (1942 р.);

Михайло Драй-Хмара (1933-1934 рр.);

Йосиф Сліпий Верховний Архієпископ (1953, 1957, 1962 рр.);

Сергій Параджанов (1973).

Музейна експозиція в Київському СІЗО

Нагадаємо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року.

Зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2 тис. грн за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

Станом на кінець березня загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах становив 3 млн грн.

Водночас, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.