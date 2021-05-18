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    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)

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    Денис Малюська показав оснащення нових камер - У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)
    Денис Малюська показав оснащення нових камер
    Фото: Міністерство юстиції

    Платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень

    У Київському слідчому ізоляторі відкрився оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Усього було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

    «Створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, є одним із основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року. Це, у свою чергу, спрямовано на поновлення прав вищевказаних осіб у зв’язку з неналежними умовами тримання. До того ж, у слідчих ізоляторах перебувають здебільшого люди, відносно яких ще немає рішення суду. І де-юре, вони не винні. Тому, держава зобов'язана забезпечити нормальні умови їх перебування у СІЗО», – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

    Він показав відео з оновлено корпусу СІЗО.

    «Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження. Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень», – розповів міністр юстиції.

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    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)
    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)
    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)
    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)
    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)

    Окрім оновленого корпусу СІЗО було також відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування Київського СІЗО. Багато уваги в ній присвячено відомим історичним постатями, які у різні часи утримувалися в цьому закладі та зробили свій внесок в історію України. Зокрема, в експозиції представлені матеріали про таких видатних особистостей:

    • Софія Богомолець (1881 – орієнтовний рік ув’язнення в «Київському СІЗО»);
    • Дмитро Донцов (1908 р.);
    • Володимир Винниченко (1902,1903,1906 рр.);
    • Михайло Грушевський (1914-1915 рр.);
    • Симон Петлюра (1918 р.);
    • Богдан (Федір) Кістяковський (1920 р.);
    • Микола Бердяєв (1920,1922 рр.);
    • Максим Рильський (1931 р.);
    • Микола Зеров (1935 р.);
    • Олена Теліга (1942 р.);
    • Михайло Драй-Хмара (1933-1934 рр.);
    • Йосиф Сліпий Верховний Архієпископ (1953, 1957, 1962 рр.);
    • Сергій Параджанов (1973).
    Музейна експозиція в Київському СІЗО
    Музейна експозиція в Київському СІЗО

    Нагадаємо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року.

    Зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2 тис. грн за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

    Станом на кінець березня загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах становив 3 млн грн.

    Водночас, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.

    Теги: Київ Міністерство юстиції СІЗО Лук'янівське СІЗО ремонт Денис Малюська
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    У Київському СІЗО відкрився корпус платних камер за норвезьким зразком (фото, відео)