20 тис. грн за «особливі умови». Арештант намагався підкупити посадовця СІЗО

27 липня у ході контролю за вчиненням злочину відбулася передача неправомірної вигоди посадовцю

Арештант пропонував працівнику режимної установи щомісячну плату

Правоохоронці викрили утримуваного в установі «Київський слідчий ізолятор» чоловіка у спробі підкупу посадовця СІЗО (ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що чоловік, перебуваючи в СІЗО, через свою знайому намагався домовитися із посадовцем установи про особливі умови утримання, пропонуючи йому щомісячну плату у сумі 20 тис. грн.

За вказані кошти арештант розраховував на сприяння у користуванні забороненими предметами, безперешкодному переміщенню на територію установи мобільних телефонів, спиртних напоїв, а також непроведенню обшуків у його камері.

27 липня у ході контролю за вчиненням злочину відбулася передача неправомірної вигоди посадовцю.

Арештанту, який намагався підкупити працівника режимної установи, повідомлено про підозру.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі співробітниками ДУ «Київський слідчий ізолятор» за оперативного супроводження СБУ.