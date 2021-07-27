У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)

Шахрая затримано після отримання першого траншу у сумі $5 тис.

Чоловік намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадянина Іраку у розмірі $7 тис.

Столичні правоохоронці затримано громадянина Федеративної Республіки Німеччина за підозрою у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Державної міграційної служби України (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Німеччина, який має посвідку на постійне проживання в Україні, намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадянина Республіки Ірак у розмірі $7 тис., з яких $5 тис. ніби то мали бути передані як неправомірна вигода службовим особам Державної міграційної служби за видачу цьому громадянину посвідки на постійне проживання в Україні.

Шахрая затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання першого траншу у сумі $5 тис.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу.