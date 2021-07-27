  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шахрая затримано&nbsp;після отримання першого траншу у сумі $5 тис. - У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)
    Шахрая затримано після отримання першого траншу у сумі $5 тис.
    Фото: Київська міська прокуратура

    Чоловік намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадянина Іраку у розмірі $7 тис.

    Столичні правоохоронці затримано громадянина Федеративної Республіки Німеччина за підозрою у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Державної міграційної служби України (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, громадянин Німеччина, який має посвідку на постійне проживання в Україні, намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадянина Республіки Ірак у розмірі $7 тис., з яких $5 тис. ніби то мали бути передані як неправомірна вигода службовим особам Державної міграційної служби за видачу цьому громадянину посвідки на постійне проживання в Україні.

    Шахрая затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання першого траншу у сумі $5 тис.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)
    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)
    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)
    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)
    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)

    Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

    Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу.

    Теги: прокуратура Київ кримінал шахрайство Німеччина хабар іноземці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві затримали громадянина Німеччини, який видурював гроші в іракця (фото)