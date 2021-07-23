$5 тис. за присвоєння інвалідності. Викрито медиків, які вимагали хабарі від ветеранів АТО

Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини організував злочинну схему

Правоохоронці встановили понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди військовослужбовцями представникам угруповання

Правоохоронці викрили корупційну схему вимагання неправомірної вигоди за призначення групи інвалідності ветеранам АТО та ООС, організовану головою однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії разом зі спільником – колишнім лікарем військової частини – організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС.

Вказані особи вимагали до $5 тис. за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема, швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідством встановлено понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами вимагання неправомірної вигоди.

В рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у сумі $2,5 тис. учасником АТО спільнику голови комісії.

22 липня голову комісії, його спільника та посередника затримано «на гарячому» після одержання ними $1,5 тис. неправомірної вигоди.

За місцем роботи та проживання затриманих проведено обшуки, під час яких вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів, значні суми коштів.

Вирішується питання повідомлення вказаним особам про підозру та подальшого звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Викриття корупційної схеми проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.