СБУ викрила радницю ректора київського вишу на «торгівлі» дипломами

Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.

Вартість «послуг» стартувала від $1,5 тис.

Служба безпеки України заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти - радниця ректора за хабарі «гарантувала» одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця налагодили корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми.

Вартість «послуг» стартувала від 1,5 тис. доларів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

Фото: СБУ

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.