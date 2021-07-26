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    СБУ викрила радницю ректора київського вишу на «торгівлі» дипломами

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    Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди. - СБУ викрила радницю ректора київського вишу на «торгівлі» дипломами
    Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.
    Фото: СБУ

    Вартість «послуг» стартувала від $1,5 тис.

    Служба безпеки України заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти - радниця ректора за хабарі «гарантувала» одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.

    За даними слідства, посадовиця налагодили корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми.

    Вартість «послуг» стартувала від 1,5 тис. доларів.

    Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

    Фото: СБУ
    Фото: СБУ

    Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

    Теги: СБУ корупція в Україні хабар вуз навчання
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    СБУ викрила радницю ректора київського вишу на «торгівлі» дипломами