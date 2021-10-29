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    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)

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    Військовий комісар був затриманий&nbsp;під час передачі другої частини коштів у сумі $2 тис. - $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)
    Військовий комісар був затриманий під час передачі другої частини коштів у сумі $2 тис.
    Фото: Нацполіція

    45-річний підполковник вимагав неправомірну вигоду у 31-річного мешканця Боярки за ухилення від призову двох його племінників

    В Бучанському районі правоохоронці викрили військового комісара, який за звільнення від призову вимагав неправомірну вигоду у сумі $4 тис.

    Викрили злочинну діяльність чоловіка слідчі поліції Київщини разом із контррозвідкою СБУ та Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці встановили, що 45-річний підполковник вимагав неправомірну вигоду у 31-річного мешканця Боярки за ухилення від призову двох його племінників та подальшу видачу відповідних військово-облікових документів.

    28 жовтня під час передачі другої частини коштів у сумі $2 тис. військовий комісар був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За місцями проживання та роботи посадовця, а також у його автівці проведено три санкціоновані обшуки.

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    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)
    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)
    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)
    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Запобіжний захід чоловікові обере суд.

    Як повідомлялося, в Києві правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання та його спільника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в сумі $400 тис. під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

    Також правоохоронці викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського райуправління поліції, який вимагав $3,5 тис. у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП.

    Теги: Національна поліція України кримінал хабар Київщина військові
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    $4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)