$4 тис. за звільнення від призову. Під Києвом військовий комісар попався на хабарі (фото)

Військовий комісар був затриманий під час передачі другої частини коштів у сумі $2 тис.

45-річний підполковник вимагав неправомірну вигоду у 31-річного мешканця Боярки за ухилення від призову двох його племінників

В Бучанському районі правоохоронці викрили військового комісара, який за звільнення від призову вимагав неправомірну вигоду у сумі $4 тис.

Викрили злочинну діяльність чоловіка слідчі поліції Київщини разом із контррозвідкою СБУ та Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що 45-річний підполковник вимагав неправомірну вигоду у 31-річного мешканця Боярки за ухилення від призову двох його племінників та подальшу видачу відповідних військово-облікових документів.

28 жовтня під час передачі другої частини коштів у сумі $2 тис. військовий комісар був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями проживання та роботи посадовця, а також у його автівці проведено три санкціоновані обшуки.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Запобіжний захід чоловікові обере суд.

Як повідомлялося, в Києві правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання та його спільника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в сумі $400 тис. під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

Також правоохоронці викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського райуправління поліції, який вимагав $3,5 тис. у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП.