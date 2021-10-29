За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)

Правоохоронці затримали адвоката та посередника після отримання ними грошей

Юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири в центрі Києва або надати $400 тис. за вирішення питань у Міністерстві юстиції, поліції та судах

У Києві правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання та його спільника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в сумі $400 тис. під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, до органу досудового розслідування звернулися чоловік із дружиною із заявою про спроби невідомих осіб незаконно заволодіти їхнім майном шляхом подання чисельних позовних заяв до судів різних юрисдикцій про стягнення неіснуючих боргів, скасування права власності на належне їм майно, заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тощо. Із жодним із позивачів подружжя не було знайоме та договорів позик з ними не укладало.

Після подачі заяви з подружжям зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань Києва, який представляв інтереси подружжя раніше. Він повідомив про свою обізнаність щодо наявних проблем подружжя та запропонував свої послуги, відрекомендувавши себе, як найкращого адвоката у спорах зазначеної категорії.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано низку зустрічей подружжя із адвокатом, в ході яких останній запевняв їх в рішучому намірі слідчих Національної поліції щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та наявності обґрунтованих ризиків прийняття судами рішень не на їхню користь. Також, він зазначав, що вирішення судових спорів та закриття кримінальних проваджень у законний спосіб займе понад 3 роки.

Таким чином, створивши своїми діями та заявами уяву у подружжя про фактичну неможливість вирішення їх проблем у законний спосіб, 31-річний юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири в центрі Києва або надати $400 тис. за вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

При цьому для передачі грошових коштів адвокат залучив посередника, а також розробив систему паролів та умовних позначень для маскування своїх протиправних дій.

28 жовтня у ході контролю за вчиненням злочину після отримання $400 тис. правоохоронці затримали адвоката та посередника в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Також стороною обвинувачення перевіряється версія щодо причетності до шахрайської схеми працівників правоохоронних органів.