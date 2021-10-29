  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали адвоката та посередника після отримання ними грошей - За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)
    Правоохоронці затримали адвоката та посередника після отримання ними грошей
    Фото: Київська міська прокуратура

    Юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири в центрі Києва або надати $400 тис. за вирішення питань у Міністерстві юстиції, поліції та судах

    У Києві правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання та його спільника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в сумі $400 тис. під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, до органу досудового розслідування звернулися чоловік із дружиною із заявою про спроби невідомих осіб незаконно заволодіти їхнім майном шляхом подання чисельних позовних заяв до судів різних юрисдикцій про стягнення неіснуючих боргів, скасування права власності на належне їм майно, заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тощо. Із жодним із позивачів подружжя не було знайоме та договорів позик з ними не укладало.

    Після подачі заяви з подружжям зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань Києва, який представляв інтереси подружжя раніше. Він повідомив про свою обізнаність щодо наявних проблем подружжя та запропонував свої послуги, відрекомендувавши себе, як найкращого адвоката у спорах зазначеної категорії.

    У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано низку зустрічей подружжя із адвокатом, в ході яких останній запевняв їх в рішучому намірі слідчих Національної поліції щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та наявності обґрунтованих ризиків прийняття судами рішень не на їхню користь. Також, він зазначав, що вирішення судових спорів та закриття кримінальних проваджень у законний спосіб займе понад 3 роки.

    Таким чином, створивши своїми діями та заявами уяву у подружжя про фактичну неможливість вирішення їх проблем у законний спосіб, 31-річний юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири в центрі Києва або надати $400 тис. за вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

    При цьому для передачі грошових коштів адвокат залучив посередника, а також розробив систему паролів та умовних позначень для маскування своїх протиправних дій.

    28 жовтня у ході контролю за вчиненням злочину після отримання $400 тис. правоохоронці затримали адвоката та посередника в порядку ст. 208 КПК України.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)
    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)
    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)
    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)
    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

    Також стороною обвинувачення перевіряється версія щодо причетності до шахрайської схеми працівників правоохоронних органів.

    Теги: прокуратура Київ кримінал хабар адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За вимагання $400 тис. затримано керівника адвокатського об’єднання (фото)