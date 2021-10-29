На Київщині поліцейського викрито на вимаганні 90 тис. грн хабара (фото, відео)

Поліцейський вимагав у чоловіка гроші за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського райуправління поліції на корупційних діях. Поліцейський вимагав $3,5 тис. у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На підставі зібраних матеріалів Київською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час отримання другої частини вищезазначеного хабара – 70 тис. грн – майора поліції затримали з речовими доказами працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

У службовому кабінеті поліцейського та за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки. Вилучено майже $23 тис., серед яких і кошти, отримані поліцейським під час першої передачі неправомірної вигоди.

Фігурантові оголошено про підозру. У разі доведення вини йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Наразі поліцейський затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомлялося, в Києві правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання та його спільника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в сумі $400 тис. під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.