80% українців стикалися з корупцією у будівельній сфері

99% заяв обробляються за добу – як цифровізація змінила будівельну сферу

Новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування України – замість ліквідованої ДАБІ – реєструє документи, які подали через Е-систему будівництва, того ж дня. Раніше в ДАБІ чиновники не дотримувалися термінів в обробці заяв, бо система дозволяла сама визначати пріоритет звернень.

Тому кількість нерозглянутих заяв у кінці літа дійшла до понад 3 тисяч, серед яких були документи, які подали ще в лютому. Люди місяцями чекали на отримання послуг, які мали надавати протягом 10 робочих днів. А хто не мав часу чекати – приносив хабар.

Понад 80% людей говорять, що стикалися з корупцією, коли треба було отримати дозволи чи погодження в будівельній сфері. Будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих в Україні. Щороку чиновники розкрадали до 3,5 млрд грн.

Зараз усе змінилося. Цифровізація дозволила прибрати з процесу найбільший корупційний ризик – контакт людини та чиновника. Минулого року створили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Вона мінімізує корупцію та робить процеси автоматичними. Потенційна економія завдяки цьому становить 734 млн грн на рік.

З грудня 2020 року всі документи за об’єктами класу наслідків СС2/СС3 подаються виключно онлайн, а невеликі об’єкти СС1 можна подати як онлайн, так і через ЦНАП. Люди можуть самостійно обрати, який формат їм зручніший.

Поки що подання документів через ЦНАПи займає більше часу, але вже незабаром буде завершене оновлення кабінету працівника ЦНАПу, яке дозволить автоматично реєструвати паперові документи. Одразу після внесення об'єктів СС1 адміністратори зможуть отримати результати розгляду при автоматичній реєстрації (якщо всі інші дані внесені в інші реєстри, з якими інтегрована Е-система будівництва).

Джерело: блог Михайла Федорова

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