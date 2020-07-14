$5 тис. за вступ: на хабарі попався один із керівників київського військового вузу



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Полковника затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис. доларів Фото: Військова прокуратура

Полковник вимагав гроші за сприяння у здачі вступних іспитів та зарахування абітурієнта

Під час одержання хабара затримано одного з заступників начальника київського військового навчального закладу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2020 року полковник Збройних сил України вимагав надати йому 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у здачі вступних іспитів та зарахування абітурієнта до військового навчального закладу.

Під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис. доларів полковника затримано прокурорами військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону спільно зі слідчими Печерського управління поліції у Києві за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у м. Києві та Київській області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонду державного майна України.