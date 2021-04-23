Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)

Адвокатеса була затримана одразу після одержання від заявника $160 тис.

За кожну спірну ділянку землі підозрювана вимагала $20 тис.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру адвокатесі за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин подав скаргу до Міністерства юстиції України на рішення у сфері державної реєстрації у зв’язку із порушенням права власності на його 8 земельних ділянок.

Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана, ввівши в оману громадянина, запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг на рішення у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України $20 тис. за кожну земельну ділянку, тобто $160 тис., оскільки «спірних» земельних ділянок вісім.

22 квітня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину адвокат була затримана одразу після одержання від заявника $160 тис.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованим у Києві, за оперативного супроводження головного оперативного управління ДБР.