  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адвокатеса була затримана одразу після одержання від заявника $160 тис. - Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)

    Адвокатеса була затримана одразу після одержання від заявника $160 тис.

    Фото: ДБР

    За кожну спірну ділянку землі підозрювана вимагала $20 тис.

    Київська міська прокуратура повідомила про підозру адвокатесі за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, громадянин подав скаргу до Міністерства юстиції України на рішення у сфері державної реєстрації у зв’язку із порушенням права власності на його 8 земельних ділянок.

    Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана, ввівши в оману громадянина, запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг на рішення у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України $20 тис. за кожну земельну ділянку, тобто $160 тис., оскільки «спірних» земельних ділянок вісім.

    22 квітня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину адвокат була затримана одразу після одержання від заявника $160 тис.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)
    Адвокатеса вимагала $160 тис. за вирішення земельних питань у Мін’юсті (фото, відео)

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованим у Києві, за оперативного супроводження головного оперативного управління ДБР.

    Теги: прокуратура Київ кримінал земля Міністерство юстиції адвокат Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies