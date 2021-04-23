Завершено розслідування у справі розкрадання активів банку «Аркада»

Фігурантами справи привласнено 72 млн грн коштів фондів фінансування будівництва

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «Аркада» та восьми інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн ( ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління банку «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн грн.

За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн грн.

Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників заподіяли майнову шкоду АТ АКБ «Аркада» на загальну суму 72 млн грн.

Наразі ексголові правління та чотирьом службовцям АТ АКБ «Аркада» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та чотирьом пособникам-керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками Слідчого управління поліції Києва при оперативному супроводженні Управління стратегічних розслідувань в Києві ДСР НП України.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада».

25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.